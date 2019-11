Nederlandse F-16's gaan bommen gooien op Vliehors

Publicatie: wo 13 november 2019 10.56 uur

LEEUWARDEN - Nederlandse F-16 vliegers van de vliegbasis Volkel oefenen in de periode van maandag 2 december tot en met vrijdagochtend 6 december 2019 in het afwerpen van bommen met explosieve lading op NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland.

De bommen zijn van het type MK82 (500 ponders). De vluchten vinden op maandag, dinsdag en donderdag plaats in de ochtend en in de middag. Op vrijdag wordt er alleen in de ochtend gevlogen en op woensdag 4 december wordt er helemaal niet geoefend.

De Vliehors Range is een belangrijk oefengebied voor zowel Nederlandse als buitenlandse vliegers. Het schietterein bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range gesloten voor publiek. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen.