OM wil â‚¬ 111.000 van penningmeester supportersclub

OM wil € 111.000 van penningmeester supportersclub

Publicatie: di 12 november 2019 16.52 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) is van plan om 111.628 euro terug te vorderen van de voormalige penningmeester van de supportersvereniging van Cambuur. De oud-penningmeester, een 70-jarige inwoner van Hurdegaryp, werd begin februari wegens verduistering veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De straf was gelijk aan de eis van het OM.

Op vakantie

De rechtbank achtte bewezen dat de Hurdegarypster, hij was tweede penningmeester van de supportersvereniging, over een periode van zes jaar duizenden euro’s van de supportersvereniging achterover had gedrukt. Dat kwam aan het licht toen de man op vakantie was. Ineens waren de opbrengsten van de kiosken in het Cambuurstadion een stuk hoger dan gebruikelijk. De Hurdegarypster was belast met het ophalen van de horeca-opbrengsten.

Verhuizingen spelers

Van het geld zou de man spullen hebben gekocht, zoals een laminaatvloer, witgoed en elektrische fietsen. De verdachte beweerde dat hij geld van de supportersvereniging had gebruikt voor de aanschaf van spullen voor spelerswoningen en voor de verhuizingen van Cambuurspelers. Volgens de verdachte zou er bijvoorbeeld met de muntenverkoop sprake zijn van dubbeltellingen. De rechtbank bepaalde in februari dat de Hurdegarypster 27.000 euro terug moest betalen aan de supportersvereniging. De supportersvereniging had een claim ingediend van bijna 90.000 euro.

Kantinebeheerder

Het OM berekende het financiële voordeel aanvankelijk op bijna anderhalve ton. Dat bedrag is bijgesteld tot ruim 111.000 euro. Dat geld wil het OM terugvorderen. Onder andere omdat er nog een aantal getuigen moeten worden gehoord, waaronder de penningmeester van de supportersvereniging en de kantinebeheerder van Cambuur, werd de zaak dinsdag nog niet inhoudelijk behandeld.