Opnieuw spoeddebat over PFAS in Tytsjerksteradiel

Publicatie: di 12 november 2019 15.46 uur

BURGUM - Donderdag wordt er opnieuw een spoeddebat gehouden over de PFAS-problematiek in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het debat is weer aangevraagd door raadslid Nynke Koopmans fan De Partij voor de Boeren en zes andere raadsleden van VVD, GrienLinks en D66.

De raadsleden vrezen tientallen ontslagaanvragen in de gemeente als er niets gebeurt. Vorige week werd er ook al een spoeddebat aangevraagd en toen volgde er geen akkoord over een hogere norm. De reden dat er weer een spoeddebat wordt aangevraagd, is dat er nu meerdere gemeentes de keuze hebben gemaakt om tijdelijk een hogere norm toe toe te staan dan de 0,1 microgram. Dat was vorige week nog niet het geval.