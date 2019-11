WoonFriesland investeert in 55 huurhuizen

Publicatie: di 12 november 2019 14.22 uur

SCHIERMONNIKOOG - WoonFriesland gaat 55 huurwoningen op Schiermonnikoog verbeteren. De werkzaamheden bestaan uit energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Het werk is inmiddels begonnen en duurt tot en met april van volgend jaar. Met deze verbeteringen investeert WoonFriesland twee miljoen euro in Schiermonnikoog. Eerder dit jaar werden al 41 huurwoningen op het eiland verbeterd.

De 55 woningen staan in de straten: Stachouwerstraat, Burgemeester van den Bergstraat, Hazeblom, Kerkelaantje, Langestreek, ’t Kanaal, Zevenhuizen, Tjebbeglob, Noorderstreek, Sinteblom, Willem Dijkstraat, Willemshof, Oosterreeweg, Pathmos en Van Starkenborghstraat. Niet overal vinden evenveel werkzaamheden plaats. Over wat er in hun huis precies aan werk gebeurt, hebben alle bewoners vooraf informatie gekregen.

Waar nodig worden in de woningen de badkamer, de keuken en het toilet vervangen. Bij een groot deel van de woningen maakt de huidige beglazing plaats voor beter isolerend HR++ glas. De meeste daken krijgen zonnepanelen. Verder krijgen de meeste woningen mechanische ventilatie, spouwisolatie, isolatie van de kruipruimte, een rookmelder en een nieuwe meterkast. Waar nodig wordt oud voegwerk en houtrot hersteld. De dakgoten en hemelafvoeren worden bovendien nagelopen. De houten kozijnen en deuren krijgen een schilderbeurt. Een deel van de woningen krijgt kunststofkozijnen.