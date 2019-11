Bijzonder transport passeert zondag Fonejachtbrug

Publicatie: di 12 november 2019 13.24 uur

WARTEN - Op zondag 17 november tussen 15.00 en 16.00 uur passeert een bijzonder transport de Fonejachtbrug in de Wâldwei. Een ponton met daarop een nieuwe brug voor de provincie Noord-Holland vaart dan door de geopende Fonejachtbrug. De opening van de brug komt niet vaak voor: alleen bijzondere transporten mogen hier gebruik van maken.

De nieuwe Kogerpolderbrug (voor bij West-Graftdijk) is gemaakt in Sumar bij Solidd-Steel en kan niet over de (rijks)wegen vervoerd worden omdat die te breed en te lang is. Vervoer over water is de enige oplossing. Het Prinses Margrietkanaal is hiervoor een uitermate geschikte transportader.

Uniek is de brugopening op de zondagmiddag: in principe wordt de brug alleen op afroep voor bijzonder transport geopend in de nacht tussen 2.00 uur en 4.00 uur. Voor dit bijzondere transport maakt Rijkswaterstaat een uitzondering voor wat betreft de tijden: niet 's nachts maar zondag overdag. Reden daarvan is dat de spoorbrug Grou, gelegen over het Prinses Margrietkanaal, tijdelijk niet bediend wordt na zondag 17 november in verband met gepland groot onderhoud. Rijkswaterstaat wil zo weinig mogelijk stremming van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en voorkomt hiermee een langdurige stremming op het water.