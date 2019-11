Zes blokkeerfriezen gaan in cassatie

Publicatie: di 12 november 2019 12.22 uur

LEEUWARDEN - Zes blokkeerfriezen gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Dat heeft advocatenkantoor Anker & Anker bekendgemaakt. Het hof veroordeelde de blokkeerfriezen tot 90 uren werkstraf wegens het versperren van een snelweg, het verhinderen van een betoging en dwang. Ook namens Jenny Douwes is cassatieberoep ingesteld. Zij werd veroordeeld wegens opruiing en uitlokking van strafbare feiten op de A7.



Acht cliënten van het advocatenkantoor hebben laten weten zich neer te leggen bij de uitspraak. Zij laten het belang om een streep onder de zaak te kunnen zetten zwaarder wegen.



In cassatie kan bij de Hoge Raad alleen worden geklaagd over motiveringsgebreken en een onjuiste toepassing van het recht. Aan de Hoge Raad zal onder meer de vraag worden voorgelegd of het juist is dat het – zoals het hof heeft overwogen – niet uitmaakt welke rol de verdachte op de A7 heeft gehad om medeplegen te bewijzen. Bovendien kan de Hoge Raad toetsen of alle verdachten opzet hebben gehad op het versperren van een snelweg, als het doel hooguit een langzaam-aan-actie was waarbij het juist niet de bedoeling was om op de snelweg stil te staan.



In de zaak Jenny Douwes zal aan de Hoge Raad worden voorgelegd of het hof terecht kon oordelen dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk was in de vervolging terwijl de persoon die samen met Douwes de oproep op Facebook heeft gepubliceerd niet is vervolgd. Ook heeft de verdediging betoogd dat Douwes gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen op een mededeling van de politie dat zij niet zou worden vervolgd wegens opruiing. Het hof heeft dit verweer gepasseerd.



Naar verwachting zal de Hoge Raad op zijn vroegst pas over een jaar uitspraak doen.