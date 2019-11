Auto's in botsing na uitwijkmanoeuvre

Publicatie: di 12 november 2019 10.14 uur

ALDEBOARN - Twee auto's zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Beetsterdyk in Aldeboarn. Omstreeks 8.00 uur moest de bestuurster van een Fiat 500 uitwijken voor een andere auto en kwam met het voertuig in de berm terecht. Na een stuurcorrectie kwam ze in botsing met een tegemoetkomende auto. De Fiat sloeg over de kop en kwam in de sloot terecht. De andere auto kwam in de berm tot stilstand.

Het ambulancepersoneel heeft beide bestuursters opgevangen en met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS