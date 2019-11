Auto rijdt over fietsen bij Oudega

Publicatie: ma 11 november 2019 19.21 uur

OUDEGA - In de nacht van zaterdag op zondag is een automobilist over twee fietsen gereden bij Oudega. Twee personen stonden rond 1.30 langs de weg na te praten over een feestje. Een auto kwam met hoge snelheid vanaf Oudega aangereden. De beide jongens konden op tijd aan kant springen, maar hun fietsen werden wel geraakt.

Eén fiets belandde op de motorkap, de andere werd door de auto overreden. Mogelijk gaat het om een zilvergrijze VW Golf type 4. De auto moet gezien de staat van de fietsen duidelijke schade opgelopen hebben. Getuigen of mensen die informatie hebben worden dan ook verzocht deze informatie bij de politie te melden.