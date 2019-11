Echtpaar Arendsz - Veltman 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 11 november 2019 18.05 uur

BEETSTERZWAAG - Op maandag was het precies 65 jaar geleden dat Jan Arendsz en Alie Veltman in het huwelijks bootje stapten. In hun geval zowel letterlijk als figuurlijk, want na de trouwerij woonden ze samen op een woonark in Aldeboarn.

Jan Arendsz werd geboren op 19 mei 1929 in Terwispel. Hij begon als timmerman en werkte zich door avondstudie op tot bouwkundig opzichter in de gemeente Emmen. Dat werk heeft hij 37 jaar lang gedaan. Alie Veltman werd geboren op 30 november 1932 in Aldeboarn. Ze heeft tot haar huwelijk gewerkt als kleuterjuf. Toen de kinderen kwamen werd ze huisvrouw.

Op 63-jarige leeftijd ging Jan met de vut. Toen zijn ze verhuisd naar het huis waar zijn ouders woonden. Zo kwam het echtpaar in Beetsterzwaag terecht en ze wonen daar nog steeds zonder hulp. Jan doet nog steeds de tuin en Alie zorgt voor de huishouding. Beiden zijn nog zeer vitaal!

Het echtpaar kreeg een bezoekje van Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland. Jonkman nam tijdens zijn bezoek een kopie meer van de trouwakte van het stel. Het paar kreeg 6 kinderen, waarvan 3 jongens en 3 meisjes. En inmiddels hebben ze 11 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

