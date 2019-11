Werkstraf voor kwekerij met 1772 hennepplantjes

Publicatie: ma 11 november 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige inwoner van Purmerend kreeg maandag van politierechter Bauke Jansen een werkstraf van 40 uur. De man was aanwezig toen de politie op 10 november 2017 een inval deed in een pand aan de Dukdalf in Drachten. In het pand waren vier ruimtes ingericht als hennepkwekerij, de politie telde in totaal 1772 planten.

Storing oplossen

De Purmerender zei dat hij was ingehuurd om de airco’s te repareren. Hij zou zijn gevraagd door een 33-jarige Amsterdammer om een storing op te lossen. De Amsterdammer zei van niets te weten. De Purmerender zou hem hebben gevraagd om hem naar zijn werk in Drachten te brengen. Hij zou in de hal van het pand op de monteur hebben gewacht.

Naïef geweest

Hoewel de politie later noteerde dat ze meteen bij het betreden van het pand een sterke wietgeur hadden geroken, zei de Amsterdammer dat er bij hem geen lichtje was opgegaan. ‘Ik ben naïef geweest, ik had niet in de gaten dat het een hennepkwekerij was’, zei de man.

Geringere rol

Officier van justitie Douwe Freerk Osinga geloofde er helemaal niks van, vooral omdat de Amsterdammer in eerste instantie tijdens de politieverhoren helemaal niets wilde verklaren. Osinga eiste een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Voor de Purmerender eiste de officier, vanwege de geringere rol, een werkstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijk. De rechter maakte er 80 uur werken van, plus 100 uur voorwaardelijk.

Te weinig aanknopingspunten

Jansen gaf de Amsterdammer het voordeel van de twijfel. De man werd vrijgesproken, de rechter zag te weinig aanknopingspunten om de man aan de wietplantage te kunnen linken. De officier zei nog niks over een eventueel hoger beroep, maar hij kondigde wel een zogeheten ontnemingsvordering aan. Binnen afzienbare tijd kunnen de verdachten een zogeheten ‘Pluk-ze’ vordering tegemoet zien, waarmee justitie het crimineel verdiende geld terug zal vorderen.