Koude Sint Maarten met mogelijk regen

Publicatie: ma 11 november 2019 11.45 uur

DRACHTEN - Voor de kinderen (en ouders of andere begeleiders) die maandagavond langs de deuren gaan zal het bikkelen worden. Het wordt een frisse avond waarbij het kwik blijft steken bij 6 graden. Door de stevige wind ligt de gevoelstemperatuur zelfs nog lager, zo rond de 2 graden.

Daarnaast is er ook nog kans op regen. Vanaf het einde van de middag wordt een beetje regen verwacht. Het lijkt er vooralsnog op dat echt stevige buien pas later op de avond zullen aankomen in de regio.