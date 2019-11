1400 sierduiven bij show in Drachten

Publicatie: zo 10 november 2019 12.15 uur

DRACHTEN - In het Fries Congres Centrum in Drachten werd vrijdag en zaterdag een sierduivenshow gehouden. In totaal waren er zo'n 1400 sierduiven ingeschreven. Van meer dan 120 eigenaren op Nederland, België en Duitsland.

Er waren zo'n 65 rassen aanwezig in honderden verschillende kleurschakeringen en veerpatronen. Het was voor de 17 keurmeesters dan ook geen gemakkelijk opgave om daaruit de winnaars te kiezen.

De prijzen weden uitgereikt door wethouder Piet de Ruiter van gemeente Smallingerland en door Thom Laming voorzitter van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers.

Winnaars van de show

Beste oude doffer van de show:

Oosterse Roller van W. de Wal uit Terwispel

Beste oude duivin van de show:

Nederlandse Schoonheidspostduif van H. Bosma uit Rohel

Beste jonge doffer van de show:

Holle Kropper van P. van der Spek uit Delft



Beste jonge duivin van de show:

Duitse Modena Gazzi van J. van der Vegt uit Rouveen



Beste doffer van een jeugdlid:

Giant Homer van Telsche-Martha Rickmann uit Dammereez (Duitsland)



Beste duivin van een jeugdlid:

Oudduitse Meeuw van Jasper Tuten uit Dalmsholte

