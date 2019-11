Twee gewonden op vakantiepark in Oudwoude

Publicatie: zo 10 november 2019 11.50 uur

OUDWOUDE - Op een woonboot op een vakantiepark aan de Foarwei in Oudwoude zijn zondagochtend een man en een meisje van zes jaar gewond geraakt. In de boot werd koolmonoxide gemeten door de brandweer. Twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer heeft in de woonboot uitgebreid metingen gedaan.

Het meisje en de man zijn voor controle overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Volgens de brandweer zou de oorzaak een gaskachel zijn. De politie heeft de boot afgezet met lint.

