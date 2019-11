Trouwe donateursdag KNRM Lauwersoog

Publicatie: za 09 november 2019 14.35 uur

LAUWERSOOG - Zaterdag heeft de KNRM van Lauwersoog enkele trouwe donateurs ontvangen op hun station. Voorzitter Koos Wiersma van de plaatselijke commissie mocht vijf speldjes voor 50 jaar en drie speldjes voor 60 jaar trouwe donateursschap opspelden.

De KNRM heeft veel waardering voor deze trouwe donateurs, vandaar dat deze donateurs een uitnodiging kregen voor een bezoek aan het station van Lauwersoog.

Na de ontvangst en het officiële deel met koffie met gebak, gingen de donateurs met de "oude" reddingboten Suzanna en de gebroeders Luden het Wad op. Ondanks het grijze en koude weer genoten de donateurs van de vaartocht.

Na het varen werd de gasten een lunch aangeboden in het bemanningsverblijf van KNRM station Lauwersoog. Een geslaagde ochtend waarin duidelijk is gemaakt waarom donateurs zo belangrijk zijn voor de KNRM en zeker als zij dit al 50 of 60 jaar zijn.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is een zelfstandig opererende, ongesubsidieerde, organisatie die kosteloos mensen redt op zee en open water.

De KNRM beschikt inmiddels over 1.400 vrijwilligers verdeeld over 45 reddingstations, een vloot van 80 reddingboten en 10 schippers die in vaste dienst zijn bij de KNRM. Daarnaast zijn op het hoofdkantoor circa 50 mensen in dienst.

FOTONIEUWS