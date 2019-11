Nieuwe bus voor Voedselbank Smallingerland

Publicatie: za 09 november 2019 12.17 uur

DRACHTEN - Vrijdag werd tijdens een feestelijk samenzijn een bijna nieuwe transport bus door de Voedselbank in gebruik genomen. Hoewel de Voedselbank Smallingerland financieel nog in zwaar weer zit is het toch mogelijk gebleken deze fraaie bus aan te schaffen.

Dit kon alleen door forse bijdrages van zowel de Rotary, de diaconie PKN Drachten en een bijdrage van Voedselbank Nederland. De bus heeft zowel koel- als vriescapaciteit, dit is nodig omdat er strenge eisen door de VWA worden gesteld aan het vervoer van voedsel.

Voor de belettering van de bus worden sponsors gevraagd. Die er voor moeten zorgen dat de bus ook dagelijks kan worden ingezet voor het ophalen van voedsel. Er hebben zich al een aantal sponsors gemeld, zij staan met hun logo op de bus. Er is nog ruimte voor meer sponsors.

Tijdens deze bijeenkomst heeft er ook een overdracht van voorzitterschap plaatsgevonden. Bonny Veenstra heeft het stokje overgedragen aan Ruud Schaake.