Brandweer in actie voor vergeten pannetje

Publicatie: za 09 november 2019 12.12 uur

DE WESTEREEN - De brandweer van Drogeham moest zaterdag rond 11.30 in actie komen voor een pannetje met aangebrand eten. Een van de bewoners van Zorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen was deze vergeten van het vuur te halen.

Door snel ingrijpen van de BHV kon erger worden voorkomen. De brandweer is uit voorzorg ter plaatse gekomen en heeft de woning geventileerd.