Auto te water na mogelijk ongeval op A7

Publicatie: za 09 november 2019 07.45 uur

BEETSTERZWAAG - Op de A7 is vrijdagavond rond 23.15 een auto in een naastgelegen sloot beland. Dit gebeurde ter hoogte van Beetsterzwaag. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij daar terecht was gekomen na een ongeval met een andere auto. Deze zou zijn doorgereden.

Het slachtoffer lag aan de andere kant van de sloot toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De motoragent die als eerst ter plaatse kwam is omgereden en via het weiland bij het slachtoffer gekomen. Ondertussen was een berger in een overlevingspak door de sloot naar het slachtoffer toe gegaan.

Het personeel van een ter plaatse gekomen ambulance is in een politieauto gestapt om ook door het weiland te rijden, naar het slachtoffer toe. Uiteindelijk is de hoogwerker van brandweer Heerenveen is ter plaatse gekomen om de man naar de andere kant van de sloot te helpen. Het slachtoffer is vervolgens met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

De auto is door de berger uit de sloot gehaald en meegenomen. De VOA, verkeers ongeval analyse van de politie, is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.

