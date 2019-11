Koninklijke onderscheidingen bij brandweer Anjum

Publicatie: vr 08 november 2019 23.35 uur

ANJUM - Vrijdagavond zijn tijdens een korpsavond van brandweer Anjum in MFA de Dobbe Johan Schelte Brandsma, Meindert Walsma en Geert Kingma Koninklijk onderscheiden.

Johan Brandsma is 28 jaar lid geweest van brandweerkorps Anjum. Geert Kingma is 25 jaar actief geweest bij de brandweer, waarvan de laatste 15 jaar als bevelvoerder. Meindert Walsma is sinds 1996 bij de brandweer en maakte 23 jaar deel uit van het korps.

Naast de drie Koninklijke onderscheidingen die werden uitgereikt door burgemeester Hayo Apotheker, werden ook twee brandweermensen onderscheiden met hun 25-jarig jubileum. Jacob Iedema en Geert Kingma begonnen op 1 september 1994 bij de brandweer.

Ook werd er afscheid genomen van Meindert Walsma, Geert Kingma en Klaas van der Kuur die de brandweer gaan verlaten. Meindert heeft zich 23 jaar ingezet voor het brandweerkorps van Anjum en Klaas 27 jaar.

Inmiddels zijn bij het korps van Anjum vijf nieuwe mensen aan de opleiding brandwacht begonnen. Daarmee is het korps weer op sterkte.

