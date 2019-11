Oververhitte oven zet woning vol met rook

Publicatie: vr 08 november 2019 11.07 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest vrijdagmorgen in actie komen voor een keukenbrand. In een woning aan de Noordersingel in Burgum was een oven oververhit geraakt. De woning stond daardoor vol met rook. De bewoonster had rook ingeademd en was naar de buren gegaan om bij te komen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de vrouw zuurstof toe te brengen. De brandweer heeft de woning geventileerd en kon vervolgens weer terug naar de kazerne. Vanwege werkzaamheden en de hulpdiensten die voor de woning stonden was de straat tijdelijk afgesloten voor verkeer.