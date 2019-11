Salmonella in rundvlees van Weidenaar Dokkum

Publicatie: vr 08 november 2019 09.44 uur

DOKKUM - Slagerij Weidenaar uit Dokkum haalt per direct verschillende verse rundvleesproducten uit de schappen. In de producten is tijdens een kwaliteitscontrole salmonella aangetroffen in een grondstof van een leverancier. Daardoor kunnen deze producten mogelijk besmet zijn.

Het gaat om onder andere diverse burgers en verschillende soorten gehakt. De producten hebben de T.H.T. datum van 7-11-2019 tot en met 11-11-2019. Alle inkopende partijen zijn op de hoogte gesteld en hebben de betreffende producten uit de schappen gehaald. Weidenaar vraagt klanten om de betreffende verse rundvleesproducten niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel waar deze gekocht zijn.

Salmonella is een bacterie. Het consumeren van deze bacterie kan mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid. Vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen. Directeur Lieuwe Weidenaar betreurt het voorval en heeft namens het bedrijf excuses aangeboden.