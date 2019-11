Verpleegkundige steelt van kwetsbare ouderen

Publicatie: do 07 november 2019 13.44 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige vrouw die zich voordeed als geschoold verpleegkundige heeft vorig jaar en dit jaar op zeker vijf adressen in Friesland en Drenthe geld gestolen van hulpbehoevende bejaarden. Officier van justitie Bas Rademacher eiste donderdag bij de Leeuwarder rechtbank acht maanden cel plus tien maanden voorwaardelijk. Rademacher wil ook dat de rechtbank over twee weken in het vonnis de verdachte met naam en toenaam noemt, zodat ze geen nieuwe slachtoffers kan maken.

Wroeging

De vrouw liep begin dit jaar in Sneek tegen de lamp toen de mensen waar ze als particulier verpleegkundige in huis was, ontdekten dat ze twee portemonnees misten en dat uit twee andere portemonnees geld was gestolen. De vrouw bekende. In eerste instantie liet ze verder niets los, tot ze volgens eigen zeggen wroeging kreeg en de politie vertelde dat ze vanaf augustus vorig jaar op vier andere adressen – in Grou, Elahuizen, Akkrum en het Drentse Schoonoord – ook geld had gestolen.

Kwetsbare slachtoffers

Het was de reclassering opgevallen dat de vrouw telkens kwetsbare slachtoffers uitzocht die hulpbehoevend en op leeftijd waren. Het slachtoffer uit Grou was dementerend, een oudere mevrouw uit Akkrum zat in een rolstoel en was compleet afhankelijk van zorg. Van een bejaarde dame in Elahuizen zou de verdachte meer dan 3000 euro hebben gestolen. Ze zou ook nog eens 1480 euro van de oude vrouw hebben geleend, de borg voor een huurwoning. Zeer kwalijk, vond rechtbankvoorzitter Eric van Sloten. ‘Dan maakt u daar misbruik van mensen die u ook nog eens geld lenen’.

Diefstallen en flessentrekkerij

Het strafblad van de vrouw – ze heeft momenteel geen vaste woonplaats – loopt terug tot 2005. In de jaren die volgden werd ze regelmatig veroordeeld voor diefstallen en flessentrekkerij. Zelf zei ze dat ze ‘in de stress’ schoot omdat ze schulden had. Dat maakte dat ze ging stelen. Maar door te stelen raakte ze opnieuw in de stress. In 2017 is ze in behandeling geweest, maar dat heeft ze eigenhandig afgebroken.

Kans op herhaling hoog

Een psycholoog concludeerde dat de vrouw aan een stoornis lijdt, waardoor ze geen weerstand kan bieden aan de verleiding om te stelen. Als gevolg van die stoornis is ze verminderd toerekeningsvatbaar. De reclassering schatte de kans op herhaling als hoog in en adviseerde, evenals de psycholoog, een klinische opname. Dat zag de vrouw niet zitten, omdat haar dochter begin dit jaar in een instelling is overleden. Ze wil wel een behandeling, maar dan op ambulante basis. De reclassering adviseerde een beroepsverbod op te leggen, zodat de vrouw niet meer in de zorg aan het werk kan. Daar deed de officier een schepje bovenop door aan de rechtbank te vragen om tegen de gewoonte in het vonnis niet anoniem te publiceren op rechtspraak.nl. ‘Toekomstige cliënten moeten op internet kunnen vinden wat de verdachte eerder heeft aangericht’, aldus Rademacher.

De rechtbank doet op 21 november uitspraak.