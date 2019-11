Kinderen ontbijten met burgemeester Klaas Agricola

Publicatie: do 07 november 2019 12.14 uur

DAMWâLD - Leerlingen van groep 4 en 5 van CBS De Bron uit Damwâld schoven donderdag samen met burgemeester Klaas Agricola rond de ontbijttafel in het gemeentehuis te Damwâld. Om 9.00 uur stond een gezond en voedzaam ontbijt klaar dat de kinderen zelf meenamen. Na het eten nam Agricola de kinderen mee voor een rondleiding door het gemeentehuis.

Nationaal Schoolontbijt

De leerlingen kwamen ontbijten in het kader van de Week van het Nationaal Schoolontbijt. Meer dan een half miljoen kinderen leren in de Ontbijtweek alles over de beste start van de dag.

Het Vergeten Kind

Burgemeester Agricola betaalde symbolisch voor het ontbijtje met een donatie aan Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Zodat deze kwetsbare kinderen weer rust en aandacht vinden en zich op hun toekomst kunnen richten. ‘Neem tijd voor je ontbijt!’ is het thema van de ontbijtweek. Niet alleen om te eten, maar ook door aan tafel aandacht te besteden aan het kind.

