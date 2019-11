Mogelijk toeristenbelasting in Smallingerland

Publicatie: do 07 november 2019 09.15 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat onderzoeken of toeristen voortaan ook belasting moeten betalen. Met de grote plannen op het gebied van recreatie en toerisme is een extra inkomstenbron voor de armlastige gemeente welkom. De PvdA kwam tijdens de begrotingsvergadering met een motie daartoe.

Wethouder Cor Trompetter zegde toe dat het college zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Opcenten over de omzet van bedrijven in de recreatiesector is een voorbeeld. Het alternatief is een belasting op overnachtingen van toeristen. PvdA’er Anton Pieters noemde als voorbeeld het aantal overnachting van ‘een hotel in Drachten’, dat op 44.000 ligt. Met de overnachtingen van andere horecagelegenheden zou dat zo maar op een bedrag van 60.000 euro uit kunnen komen, rekende hij voor. De kosten van inning bedragen zo’n tien procent.

Een deel van de raadsleden voelt er voor om de opbrengsten uit de toeristenbelasting ook naar de sector zelf door te sluizen. In principe is het geld bestemd voor algemene uitgaven, maar de gemeenteraad kan altijd anders beslissen, vertelde wethouder Cor Trompetter.