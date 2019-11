Nieuwe ambulance's in de regio Dokkum

Publicatie: wo 06 november 2019 21.40 uur

DOKKUM - Sinds vorige week donderdag is op de ambulancepost van Kijlstra ambulancezorg in Dokkum een gloednieuwe ambulance gestationeerd.

De nieuwe Volkswagen Crafter Otaris is een ALS ambulance (Advanced Life Support) en vervangt de Volkswagen T5 die jarenlang door Kijlstra werd gebruikt voor ambulancevervoer.

De nieuwe ambulance heeft meer ruimte en een doordachte inrichting, waardoor het voertuig zeer gebruiksvriendelijk is. Zo is deze ambulance voorzien van een elektrische brancard en is alle apparatuur weggewerkt in kastjes wat een rustig beeld geeft en tevens het schoonmaken veel gemakkelijker maakt.

Zo zijn verschillende technieken toegepast zodat de ambulance arbotechnisch aan de nieuwste eisen voldoet. Zo is er ook een extra stoel achterin geplaatst voor eventueel een trauma-arts. Ook is de auto voorzien van de nieuwe OOV-striping en rondom voorzien van camera's. Ook kan de chauffeur via een beeldscherm de verrichtingen achterin de auto volgen.

Het blijft niet bij deze nieuwe ambulance, want volgende week krijgt de ambulancepost in Metslawier ook een nieuwe VW Crafter.

Het team van de ambulancepost Dokkum/Metslawier bestaat uit 16 gepassioneerde en goed opgeleide hulpverleners die 24 uur per dag en zeven dagen in de week klaar staan, om in de regio medische hulp te verlenen.

FOTONIEUWS