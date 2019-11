Zestigste Woudzangers-show in De Klok Harkema

Publicatie: wo 06 november 2019 19.51 uur

HARKEMA - De jaarlijkse vogeltentoonstelling van volièrevereniging De Woudzangers vond woensdag weer plaats. De zeer gevarieerde show werd gehouden in de grote zaal van café De Klok in Harkema. Woensdag was de eerste avond, maar deze zal ook nog zijn op donderdag en vrijdag.

Bij de tentoonstelling van De Woudzangers - alweer de zestigste editie - waren ruim vijfhonderd vogels te aanschouwen. Aan de show deden zo'n vijftig liefhebbers mee. Daarmee was het aantal inzenders hoger dan voorgaande jaren. ,,Met het aantal van vijftig zijn we heel erg blij”, aldus het bestuur van de volièrevereniging.

De tentoonstelling van De Woudzangers, waar ook een verkoopklasse aanwezig is, staat altijd garant voor hoge kwaliteit. Keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) kwamen dinsdag naar De Klok om de vogels te beoordelen. Woensdag was de opening voor publiek.

Voor het publiek is de tentoonstelling in De Klok verder geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 16 november van 10.00 tot 12.00 uur.

