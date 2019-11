Marije Adema eerste kinderburgemeester

KOLLUM - Marije Adema uit Westergeest is woensdagmiddag in het gemeentehuis in Kollum verkozen tot de eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Omdat er maar iefst 43 enthousiaste leerlingen (18 jongens en 25 meisjes) uit de gemeente Noardeast-Fryslân zich aangemeld hadden om de eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân te worden, werd er een tussenronde gehouden.

In deze tussenronde is aan de kandidaten gevraagd een kort filmpje te maken over wat zij graag anders willen voor een leuke toekomst in hun dorp of stad. Uit de tussenronde bleven tien kandidaten over. De jury bestond uit burgemeester Hayo Apotheker en de gemeenteraadsleden Manon van der Meij en Barbara Wijbenga.

In het gemeentehuis moesten de tien kandidaten een korte speech houden over wat ze willen verbeteren in de gemeente. De jury ging daarna in overleg om de drie beste kandidaten uit te kiezen die naar de volgende ronde mochten.

De drie kandidaten die doorgingen naar de volgende ronde waren Giel Thalen uit Kollum, Marije Adema uit Westergeest en Demi de Vries uit Marrum.

Nadat alle drie kandidaten de eindopdracht hadden gedaan ging de jury kort in overleg en werd Marije Adema uit Westergeest verkozen als eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Marije Adema wordt donderdagavond als eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân geïnstalleerd in zijn bijeenkomst, It Beslút in het gemeentehuis in Kollum.

