Raad zet druk op verkabeling hoogspanningsleiding

Publicatie: wo 06 november 2019 19.00 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland zet druk op het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen boven drie wijken in Drachten. ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries hield het college van burgemeester en wethouders voor om ,,deze zaak heel serieus aan te pakken’’. De raadsleden willen niet sollen met de gezondheidsrisico’s voor de bewoners onder de stroomkabels. Het gaat om de wijken De Drait, Drachtstervaart en de buurt rond gezondheidsinstelling Maartenswouden.

ELP en CDA dienden tijdens de begrotingsvergadering gezamenlijk een motie in om het project met vaart aan te pakken. Ze waren bang dat door de bezuinigingen, die de gemeente staat te wachten, het verkabelingsproject zou ondersneeuwen. Kabelaar Tennet heeft inmiddels een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De gemeente onderzoekt zelf of de grond in het beoogde tracé is vervuild en of daardoor vertraging kan ontstaan. Een voorstel om geld voor dat onderzoek uit te trekken wordt in de raadsvergadering van 11 november behandeld.