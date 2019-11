Vrijheidsbos Drachten niet naar andere plek

Publicatie: wo 06 november 2019 15.48 uur

DRACHTEN - Een nog aan te leggen vrijheidsbos komt naast de wijk Vrijburgh en niet op een andere plek in Drachten. Een voorstel daartoe van de ChristenUnie (CU) in Smallingerland haalde het tijdens de begrotingsvergadering niet. Het bos wordt een herinnering aan inwoners van de gemeente, die in oorlogstijd gevallen zijn.

CU-fractievoorzitter Jouke de Jong vindt de locatie aan de rand van Vrijburgh te afgelegen. Hij kiest liever voor een meer centraal gelegen plek dan naast een nieuwe wijk aan de rand van Drachten. ,,Daar is zo’n vrijheidsbos te belangrijk voor.’’ De initiatiefnemers van het vrijheidsbos, waar de gemeente aan meebetaalt, hebben juist voor deze plek gekozen, vertelde wethouder Marjan Sijperda. Het vrijheidsbos sluit aan op een park met het stenen kunstwerk van Anne en Roelie Woudwijk.

Het vrijheidsbos is ook van belang, omdat Smallingerland onvoldoende straten en pleinen heeft die naar oorlogsslachtoffers of vrijheidsstrijders kunnen worden vernoemd. Los daarvan is het bos een mooie groenvoorziening voor de wijken daar, aldus wethouder Sijperda.