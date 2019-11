Niet zonder meer vijfde wethouder Smallingerland

DRACHTEN - Een vijfde wethouder voor de gemeente Smallingerland komt er niet zonder meer. In een motie vroeg de ChristenUnie om op die functie binnen het college te bezuinigen, maar daar waren de raadsfracties het tijdens de begrotingsvergadering niet zonder meer mee eens. De gemeente krijgt nog heel wat werk op haar bordje. Zodra inzichtelijk is wat er moet gebeuren, wordt bekeken hoeveel wethouders er daadwerkelijk aan de slag mogen.

De VVD zegde toe kritisch te kijken naar het opvullen van de wethouderszetel na het vertrek van Eric ter Keurs, die in september opstapte. ,,We houden rekening met de strekking van uw voorstel’’, reageerde fractievoorzitter Sipke Hoekstra op het voorstel van de ChristenUnie.

Het precieze aantal van vier of vijf wethouders is niet zo zeer van belang, oordeelde fractievoorzitter Jouke de Jong van ChristenUnie. Zijn fractie wilde graag dat de wethouderstaken in maximaal vier voltijdsbanen worden uitgevoerd. Meerdere partijen vonden het niet verstandig om het college in te perken met een willekeurig cijfer, aldus FNP’er Durk Oosterbaan. ,,Het is beter om te kijken wat er aan taken op ons afkomt’’, vulde Groen Links aan.