Auto botst achterop vrachtwagen bij Nijega

Publicatie: wo 06 november 2019 12.42 uur

NIJEGA - Op de Centrale As bij Nijega is woensdag rond het middaguur een auto achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd.

In verband met het ongeval was de rijstrook vanaf Burgum richting Leeuwarden afgesloten. De brandweer is ter plaatse gekomen om te assisteren.

FOTONIEUWS