Geen verhoging tarief veerpont De Veenhoop

Publicatie: wo 06 november 2019 12.10 uur

DE VEENHOOP - Het tarief voor de overzet met het pontje De Grietman tussen De Veenhoop en Hooidammen wordt niet verhoogd. Plannen om de oversteek met een euro te verhogen naar 2,50 euro haalden het niet in de gemeenteraad van Smallingerland. Met twee amendementen werden burgemeester en wethouders teruggefloten.

Met de tariefsverhoging wil het college de verliezen opvangen, die het in de vaart houden van de veerpont met zich meebrengen. Daarmee wordt De Grietman het duurste pontje in de fietsroute De Acht fan Grou, waarin twaalf pontjes zijn opgenomen. De verwachte meeropbrengsten van 35.000 euro verwezen de raadsleden naar het land der fabelen. "Niet realistisch", aldus Anton Pieters (PvdA) en "Wishful thinking", vond Karin van der Velde (CDA). Beide partijen dienden een voorstel in om de plannen van tafel te halen.

De PvdA adviseerde het college om met de recreatie- en horceaondernemers in het gebied te overleggen over oplossingen om de pont in de vaart te houden. Wellicht kan met een aantal maatregelen het aantal overzettingen worden vergroot.