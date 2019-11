Spooronderdoorgang Hurdegaryp officieel geopend

Publicatie: wo 06 november 2019 08.51 uur

HURDEGARYP - De spooronderdoorgang bij Hurdegaryp waar de afgelopen tijd aan gewerkt is, werd dinsdag officieel geopend. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, wethouder Tytsy Willemsma, Dorothé Wennekendonk regiodirecteur van ProRail en David van Dasler directeur van Heijmans Infra, bevestigden de laatste tegels aan de wand.

Na de openingshandeling waren er in het hotel vlak bij de overgang nog speeches van de gedeputeerde en de regiodirecteur van Prorail. Aansluitend was er voor genodigden een buffet. De spooronderdoorgang zorgt ervoor dat verkeer het spoor veiliger en sneller kan passeren. Dit is van belang, omdat er volgend jaar een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden (ESGL) gaat rijden.