Piet Paulusma doet weerpraatje vanuit Kollum

Publicatie: di 05 november 2019 21.23 uur

KOLLUM - Piet Paulusma presenteerde dinsdagavond zijn dagelijkse weerpraatje vanuit Kollum. Piet deed zijn weerpraatje bij het skutsje “Oant Moarn” uit 1916, deze had Piet 21 jaar geleden gedoopt. Sierd Henk de Bruin van de HIM stond Piet Paulusma te woord en vertelde over de activiteiten die op de planning staan o.a het Sinterklaasfeest en Puur Kerst. Na afloop werd natuurlijk met z’n allen afgesloten met “Oant moarn”. Het weerpraatje is dinsdagavond om 22:50 uur en 23:20 uur te zien op SBS 6.

FOTONIEUWS