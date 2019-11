Verdachte steelt tijdens werkstraf: boete

Publicatie: di 05 november 2019 16.38 uur

LEEUWARDEN - ‘Dit is wel heel zuur’, zei rechter Klaas Bunk dinsdag tegen een 20-jarige inwoner van Twijzel. De Twijzeler had in november vorig jaar bij kringloopwinkel Raderwerk in Buitenpost geld gestolen, terwijl hij nota bene bezig was met een werkstraf. ‘U was bezig met een werkstraf, dan moet je toch vooral je handen thuishouden’, zei de rechter.

Hectische periode

De Twijzeler erkende dat hij 90 euro uit de kassa van de kringloopwinkel had gehaald. Destijds was hij verslaafd aan GHB. ‘Het ging niet goed, ik heb een domme beslissing gemaakt. Het was een hectische periode’, aldus de verdachte. ‘Daar kan de kringloopwinkel niets aan doen’, reageerde Bunk. De diefstal kwam uit doordat bij het tellen van de kas een verschil werd geconstateerd.

Van de GHB af

De Twijzeler stond niet eens achter de kassa, zijn telefoon lag vlakbij aan de lader. Het geld gebruikte hij om drugs te kopen. Uiteindelijk is hij van de GHB af geraakt, hij heeft bijna twee maanden in een kliniek gezeten. Bunk had een zeer positieve afscheidsbrief van de kliniek voor zich liggen. ‘Het lijkt wel een liefdesbrief’, zei de rechter. Volgens advocaat Frank Garth kwam zijn cliënt ‘gelouterd’ uit de kliniek.

Streep onder de zaak

Het had er alle schijn van dat de Twijzeler de goed weg is ingeslagen. Bunk: ‘De kunst is om het vast te houden’. Officier van justitie Erik Veen eiste een boete van 300 euro. ‘En daarmee zetten we een streep onder deze zaak’, aldus de officier. De Twijzeler liep in een proeftijd, er hing hem een maand cel voorwaardelijk boven het hoofd. Veen stelde voor de proeftijd met een jaar te verlengen. Bunk deed het anders: hij wees de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf af. De boete mag de Twijzeler in drie termijnen van 100 euro betalen.