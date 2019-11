Lichtjes voor hoop op nieuw MFC FeanwÃ¢lden

Lichtjes voor hoop op nieuw MFC Feanwâlden

Publicatie: ma 04 november 2019 19.55 uur

DAMWâLD - Bij het gemeentehuis in Damwâld zijn maandagavond waxine lichtjes aangestoken door een groep Feanwâldsters. Zij lieten zich op deze manier voordat de raadsvergadering begon horen. Ze willen namelijk dat er een nieuw MFC komt in Feanwâlden.

De actiegroep en het bestuur van het huidige dorpshuis hadden opgeroepen om de lichtjes aan te komen steken. Om 18.30 werd er verzameld op de Koemarkt in Feanwâlden. Vanaf daar vertrok een stoet richting het gemeentehuis in Damwâld.

Al eerder werd het nieuwe MFC door de gemeente toegezegd, alleen deze toezegging werd later weer ingetrokken. Reden daarvoor was een tekort op de jaarrekening van de gemeente Dantumadiel. In september werd ook al geprotesteerd tegen het besluit om het MFC-plan terug te trekken.

De aangestoken lichtjes symboliseren voor de kleine lichtpuntjes hoop die ze nog hebben. Het CDA en het FNP zijn namelijk wel voorstanders van het plan voor een nieuw MFC. Of er een meerderheid gaat komen moet nog blijken.

