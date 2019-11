Kinderen ontbijten met burgemeester Ellen van Selm

Publicatie: ma 04 november 2019 15.01 uur

BEETSTERZWAAG - Het was maandagochtend druk in de raadzaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Meer dan 20 leerlingen van School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag zaten klaar om samen met burgemeester Ellen van Selm te ontbijten.

Het Burgermeestersontbijt is onderdeel van Het Nationaal Schoolontbijt. Dit is een initiatief om het belang van een gezonde start van de dag te benadrukken. Aangezien nog steeds veel kinderen niet (gezond) ontbijten. Ook de burgemeester zelf hielp met het smeren van de broodjes voor de kinderen.

Tijdens het ontbijt maakten de kinderen kennis met de burgemeester en konden ze haar vragen stellen over haar werk. De vragen van de kinderen gingen alle kanten op, van huisdieren tot kinderen. Ook burgemeester Ellen van Selm maakte van de gelegenheid gebruik om de kinderen een aantal dingen te vragen.

