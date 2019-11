Geen nieuwe opvang jongeren in De Tike

Publicatie: ma 04 november 2019 12.00 uur

DE TIKE - Een nieuwe opvang voor beschermd wonen mag niet aan de Peinderwei 41 in De Tike worden gevestigd. It Wolwêzen in De Knipe wil graag uitbreiden en had het oog laten vallen op het woonhuis met zes kamers. Tegelijkertijd wilde het opvanghuis op dezelfde locatie een loods met zo’n twaalf appartementen realiseren. Burgemeester en wethouders van Smallingerland willen geen planologische medewerking verlenen.

,,We zijn op zoek naar uitbreiding, maar hebben daar geen haast mee’’, vertelt Anouk Rentmeester, die samen met Henk Kramer de opvang in De Knipe leidt. In De Tike wilden ze jongeren van 15 tot 25 jaar opvangen en begeleiden. Op de omgebouwde boerderij in De Knipe bieden ze voor ’mensen van 4 tot 60 jaar’ sinds 2006 dagopvang, begeleid wonen en ook leertrajecten op mbo1- en mbo2-niveau. Ook is er logeeropvang.