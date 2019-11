Vrouwen komen met auto tot stilstand op talud

Publicatie: zo 03 november 2019 15.50 uur

HURDEGARYP - Op het talud bij de ovonde bij Hurdegaryp is zondagmiddag een auto tot stilstand gekomen. De bestuurster reed over de Centrale As en raakte de macht over het stuur kwijt. Ze kwam met het voertuig in de berm terecht en schoot vervolgens achter de vangrail omhoog het talud op. Daar kwam de auto tot stilstand.

De drie dames, die in de auto zaten, kwamen met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om de auto van deze vreemde plek weg te halen. Eén van de rijstroken richting Dokkum was tijdens de berging afgesloten vanwege de berging

