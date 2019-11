Vrouwen glijden met auto van talud

Publicatie: zo 03 november 2019 15.50 uur

HURDEGARYP - Op het talud bij de ovonde bij Hurdegaryp is zondagmiddag een auto naar beneden gegleden. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De drie dames die in de auto zaten kwamen met de schrik vrij.

Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om de auto van deze vreemde plek weg te halen. Eén van de rijstroken richting Dokkum was afgesloten vanwege de berging.

