Huis van de maand: Langelaan in Surhuisterveen

Publicatie: zo 03 november 2019 15.00 uur

SURHUISTERVEEN - Deze hoekwoning met uitgebouwde keuken, bijkeuken én een vrijstaande stenen garage is gesitueerd op een perceel van ca. 270 m2 in een plezierige woonomgeving op korte afstand van het centrum van Surhuisterveen. Bovendien op loopafstand van de vele voorzieningen die Surhuisterveen te bieden heeft en nabij ontsluitingswegen in de richting van zowel Buitenpost als de A7 (Groningen-Drachten-Heerenveen).

Verder is deze goed onderhouden woning deels voorzien van houten en deels kunststof kozijnen, grotendeels voorzien van isolatieglas en het schilderwerk aan de buitenzijde is van 2019. Centraal verwarmd met behulp van Vaillant c.v.-combiketel, deze wordt gehuurd en is van het bouwjaar 2013.

Indeling:

Begane grond: voorentree, hal met laminaatvloer, toilet, trapkast, L-vormige woonkamer met een laminaatvloer, keuken met plavuizenvloer en inbouwkeuken voorzien van gaskookplaat, afzuigkap en een dubbele spoelbak, vaste kast met c.v.-opstelling, bijkeuken met laminaatvloer, aansluiting wasmachine en een achteringang.

Eerste etage: overloop, drie slaapkamers, badkamer met douche, meubel met vaste wastafel en een design radiator.

Tweede etage: luik naar zolderberging.

Verzorgde voor- en achtertuin, de achtertuin is voorzien van terrassen en een vrijstaande stenen garage. Deze garage (afmeting ca. 6,12 x 3,84 m.) heeft aan de voorzijde houten garagedeuren en in de zijgevel een loopdeur, de vloer is van beton. De oprit naast de woning biedt voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Klik hier voor meer informatie en maak een afspraak om deze woning eens van binnen te bekijken!