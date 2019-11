Elektrische fiets gestolen bij restaurant

Publicatie: zo 03 november 2019 10.42 uur

DRACHTEN - Aan de Stationsweg in Drachten is zaterdagavond om 21.22 een elektrische fiets gestolen. Deze stond geparkeerd bij restaurant Kyoto. De eigenaresse kwam pas na het eten er achter dat haar fiets weg was.

Op camerabeelden is te zien hoe een man met een donkere jas en een lichte broek de fiets meeneemt. De man neemt vervolgens de fiets mee in de richting van het tankstation. Het gaat om een elektrische fiets van het merk Cortina. Van de diefstal is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en er wordt nu gezocht naar getuigen van de diefstal.