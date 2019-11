Bestuurder vlucht na eenzijdig ongeval A7

Publicatie: zo 03 november 2019 10.38 uur

TERWISPEL - Op de A7 richting Heerenveen is ter hoogte van Terwispel zondagochtend een auto langs de weg aangetroffen. Een voorbijganger zag de auto en alarmeerde de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse bleek dat er niemand in of bij de auto aanwezig was.

Naar alle waarschijnlijkheid is de auto na een stuurcorrectie van de bestuurder over de kop geslagen en in de sloot naast de weg terechtgekomen. Het is niet bekend hoe lang de auto er al lag. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te halen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

