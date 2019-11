Man aangehouden na slopen taxibusje

Publicatie: zo 03 november 2019 10.11 uur

DRACHTEN - Op de Nachtegaalstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden. De man had de ramen van een taxibusje kapot geslagen. Reden daarvoor zou volgens omstanders een ruzie zijn geweest.

Aanleiding voor de ruzie is vooralsnog onbekend. De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding, maar kon uiteindelijk worden meegenomen door de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek.

