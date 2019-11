Geen stikstof-stop voor De Leyen in Rottevalle

Publicatie: zo 03 november 2019 10.10 uur

ROTTEVALLE - De nieuwe stikstofrekenmethode, die landelijk voor forse stilstand van bouwprojecten zorgt, heeft geen invloed op de uitbreiding van paviljoen De Leijen in Rottevalle. Op verzoek van de provincie is gekeken of de plannen effect zouden hebben op verzuringsgevoelige Natura 2000-gebieden in de buurt. Dat is niet het geval.

De gemeente Smallingerland kan zonder problemen een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven, luidt het advies van burgemeester en wethouders. Zij speelden het verzoek van de provincie door aan de initiatiefnemers. Hun architect maakte vervolgens de gevraagde berekening. De uitbreiding van De Leyen is relatief beperkt. Het gaat om extra zaalruimte en een nieuw terras van zo’n 250 vierkante meter.