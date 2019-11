Reclamebelasting Drachten blijft voorlopig

Publicatie: za 02 november 2019 13.20 uur

DRACHTEN - De reclamebelasting in Drachten blijft voorlopig. En deze gaat zelfs omhoog als de ondernemers en winkeliers een hogere bijdrage voor het organiseren van activiteiten willen. Aan een hervorming van het belastingsysteem wordt gewerkt, maar de gemeente heeft de plannen nog niet rond.

Het draagvlak van de winkeliers in Drachten is onvoldoende om op een andere manier de bijdrages te innen. De stichting Ondernemersfonds Drachten krijgt momenteel jaarlijks een bijdrage van de gemeente, die even hoog is als de geïnde reclamebelasting. Sinds juni 2012 betaalt elke ondernemer 210 euro per jaar aan belasting. Van de opbrengst worden activiteiten als Peije Dei, muziek op het Museumplein en de intocht van Sinterklaas georganiseerd.

Reden om de belasting zeven jaar geleden in te voeren was dat niet alle winkeliers lid van HA & IE zijn en ook niet aan de activiteiten willen meebetalen. Ze liften wel mee op de voordelen, die alle activiteiten in het centrum van Drachten opleveren. Met een belasting voor alle ondernemers worden de kosten eerlijk verdeeld, zo is het idee.

De gemeente Smallingerland stelt een bedrag van 30.000 euro beschikbaar om de hervorming van het systeem alsnog te bewerkstelligen. De winkeliersvereniging wil ook de samenwerking tussen de verschillende collectieven en organisaties verbeteren. Daarnaast kan de onderlinge communicatie worden verbeterd. Het nieuwe bestuur wil ook graag verder met het centrummanagement, zoals dat momenteel wordt uitgevoerd.