Aantal parkeerboetes in Drachten daalt

Publicatie: za 02 november 2019 10.00 uur

DRACHTEN - Smallingerland houdt rekening met een daling van de inkomsten uit parkeerboetes. Ondanks structurele inzet vangt de gemeente dit jaar 80.000 euro minder dan de 235.000 euro, die uit het opleggen van de fiscale parkeerboetes werd verwacht. Ook in 2017 en 2018 werden de geschatte inkomsten niet gehaald.

De daling van inkomsten is deels het gevolg van structurele controles. Burgemeester en wethouders verwachten dat burgers de parkeerregels steeds beter naleven en dat daarmee de inkomsten uit parkeerboetes dalen.

Dagelijks maken parkeerwachters in Drachten tweemaal een ronde, behalve op zondag. Tijdens de koopavond en op koopzondag gaan ze er ook nog een keer bij langs. Ze kijken dan naar foutparkeerders, het gebruik van de kaart in de blauwe zone en of vergunninghouders wel aan de regels voldoen. Klein onderhoud en het legen van parkeerautomaten horen daar ook bij.