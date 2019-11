Halloween een dag later gevierd in Burgum

Publicatie: vr 01 november 2019 20.38 uur

BURGUM - Officieel is Halloween op 31 oktober, maar in Burgum werd dit feest een dag later gevierd. Vrijdagavond werd het centrum van omgetoverd tot één groot griezelfeest.

Bezoekers konden door het "wormgat" in het centrum. Dit was een doolhof met allerlei gangen met veel avontuur en spannende ervaringen. Verder liepen in het centrum verschillende griezels rond. En werden er spannende verhalen verteld.

