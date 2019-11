Auto te water in Lippenhuizen

Publicatie: vr 01 november 2019 19.45 uur

LIPPENHUIZEN - In de vaart langs de Tjalling Harkeswei in Lippenhuizen is vrijdag aan het begin van de avond een auto te water geraakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen.

Toen de hulpdiensten arriveerden stond de bestuurder al onder de douche in een woning vlak bij de plaats van het ongeval. De auto is door een ter plaatse gekomen berger uit het water gehaald.