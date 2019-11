Nieuwbouw scholencomplex Drachten stap dichterbij

Publicatie: vr 01 november 2019 18.05 uur

DRACHTEN - De nieuwbouw van de school voor voortgezet speciaal onderwijs De Zwaai in Drachten wordt tot in elk geval 2027 uitgesteld. Daarmee wordt de nieuwbouw voor vijf andere scholen in het speciaal onderwijs in Drachten flink geholpen. De basisscholen voor speciaal onderwijs It Heechhof, Sjalom, De Rank, De Lanen en De Zwaai lijken met deze stap uit de brand.

Voor het nieuwe scholencomplex is fors meer geld nodig dan begroot. De gemeente Smallingerland had 18,5 miljoen voor de plannen uitgetrokken. Als gevolg van stijgende bouwkosten en eisen inzake duurzame bouwmaatregelen is nog eens 9,3 miljoen euro extra nodig. Burgemeester en wethouders willen dat geld graag in het nieuwe scholencomplex steken. De raad wordt gevraagd met dat verzoek in te stemmen.

De meerkosten worden gehaald met uitstel van nieuwbouw van vso-school De Zwaai, waarmee een bedrag van 5,2 miljoen euro in de begroting vrijvalt. Het resterende bedrag 4,11 miljoen euro wordt in het beleidsplan voor de komende vier jaar meegenomen.

Volgens Smallingerland is het ,,een unicum in Nederland dat vijf schoolbesturen de handen inéén slaan om tot een nieuw inhoudelijk concept, inclusief huisvesting, te komen voor het onderwijs aan

kinderen met complexe problematieken en aandoeningen.’’ Het project Samen Kansrijk behelst de bouw van een nieuw onderkomen voor de twee scholen voor speciaal basisonderwijs, It Heechhof en Sjalom, en twee scholen voor speciaal onderwijs. In het laatste geval gaat het om de school Kleurryk voor kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met een lichamelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische stoornissen ofwel gedragsproblemen en De Zwaai voor kinderen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

De vier ‘Samen Kansrijk-scholen' gaan samenwerken met De Skelp, de school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies. De Skelp zit straks dicht in de buurt van het nieuwe scholencomplex.

Sporthal

De samenwerking levert flinke besparingen op. Afzonderlijk zouden scholen vijf gymzalen nodig hebben, maar met een beetje geld er bij kan zelfs een complete sporthal worden gebouwd. Daarmee worden de sportmogelijkheden voor sportverenigingen en inwoners vergroot.