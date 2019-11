Drachtster (53) slaat bord kapot op hoofd zoon

LEEUWARDEN - Een Drachtster (53) die eind maart op het hoofd van zijn zoon een bord stuksloeg, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De Drachtster had zijn zoon tijdens een ruzie geslagen. Volgens hem was de zoon dreigend op hem af gekomen en werd hij bij de keel gepakt. Toen de politie kwam, zat de zoon op de grond in een plas met bloed.

In een plas met bloed

Het had volgens de officier van justitie allemaal veel erger kunnen aflopen. ‘Het is totaal onverdiend om van je vader een bord op je hoofd te krijgen’, zei de officier. Hoewel zij vond dat een celstraf op zijn plaats was, eiste de officier een werkstraf. Zij hield er rekening mee dat de Drachtster in de schuldhulpverlening zit en bij een vrijheidsstraf nog verder achterop zou raken.

Moment van verstandsverbijstering

Daar was de rechter het mee eens. ‘Daar schiet u niks mee op en de maatschappij ook niet’. De verdachte sprak van ‘een moment van verstandsverbijstering’. ‘Ze luisteren gewoon niet meer. Het komt gewoon door Facebook en YouTube’, zei hij. De verstandhouding tussen vader en zoon zou nu weer goed zijn. ‘Hij woont op zichzelf, dat is beter’, aldus de Drachtster.